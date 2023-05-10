"Шахтар" після суддівського скандалу в його матчі придбає арбітрам відеоповтори

Лідер УПЛ допоможе в боротьбі із суддівськими помилками

Після скандального матчу української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії", у ворота якої арбітр не зарахував спірний гол "Шахтаря", останній вирішив купити дві машини системи відеодопомоги арбітрам (VAR), яка не працювала на грі.

Про це на сайті команди повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін. За його словами, потужний потік негативу, незрозумілі суддівські рішення, не те що знижують і без того невисокий інтерес до українського футболу — вони цей інтерес "остаточно вбивають".

"Олександрія" – "Шахтар". Відео голів та огляд матчу

"Судді та їхні скандальні картки, пенальті, скасування голів упевнено вийшли на перший план коментарів експертів. Прізвища арбітрів ми знаємо вже краще, ніж прізвища гравців команд суперників. І якщо ми так багато говоримо про арбітраж, слід визнати: тут є явна проблема", — вважає Палкін.

На думку функціонера, одним із рішень проблеми "Шахтар" бачить системне використання сучасних технологій VAR на всіх матчах УПЛ, щоб усі клуби були в рівних умовах.

"Тому ФК "Шахтар" ухвалив рішення щодо придбання двох машин VAR, які клуб передає УАФ для обслуговування матчів УПЛ наступного сезону. Обидві машини буде придбано із тих 60 мільйонів гривень, які ми обіцяли раніше спрямувати на підтримку українського футболу", — резюмував Палкін.

Раніше "Шахтар" опинився в центрі суддівського скандалу через помилково незарахований в його ворота гол. За це суперник "Минай" потролив донецький клуб.

Перед цим президент УАФ Андрій Павелко дав зрозуміти, що матч 24-го туру УПЛ, в якому "Дніпро-1" розгромив "Металіст" (5:0), міг бути договірним. Повідомлялося, що перед грою зателефонували її головному арбітру та назвали результат, з яким має закінчитися поєдинок.