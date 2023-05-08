Журналіст і блогер Костянтин Андріюк заявив, що судді допомагають "Дніпру-1"

Час охуфігітєльних історій нашого футболу. Матчі УПЛ, де доля не просто чемпіонства.

Це доля 40 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО. За пряме місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів. "Чорноморець" — "Дніпро-1" (1:2) арбітр Панчишин ставить "пенальті".

"Чорноморец" - "Дніпро-1". Відео голів і огляд матчу УПЛ

Довідка: Панчишин з Харкова — вихованець Євгена Краснікова. Який нині керує "Дніпром-1". І помилки арбітрів для "Дніпро-1" в цьому сезоні дуже часті.

А в грі "Олександрія" — "Шахтар" (1:1) Олександр Дердо, син чинного члена Комітету арбітрів УАФ, не зарахував чистий гол у ворота "Олександрії". І "Шахтар" втратив очки. Тут міг би виручити VAR. Але VAR буде на грі…"Рух" — "Інгулець".

"Олександрія" - "Шахтар". Відео голів і огляд матчу УПЛ

Є підозра, арбітрів на матчі давно призначає Вадим Костюченко. І ще є підозра — бос УАФ Павелко, щоб зберегти крісло, повністю "ліг" під Коломойського. І пообіцяв порішати "Дніпру-1" чемпіонство.

Звідси і призначення "потрібних" арбітрів, звідси і "помилки", які впливають на результат. Бо 40 млн євро — це 40 млн євро. І є ще підозра — Павелко і Костюченко мають завдання зберегти "Металісту" місце в УПЛ.

Є підозра — працюють в обох напрямках.

Джерело — телеграм-канал АНДРІЮК ONLINE.