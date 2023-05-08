Павелко "лег" под Коломойского - Константин Андриюк
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Журналист и блогер Константин Андриюк заявил, что судьи помогают "Днепру-1"
Время охуфигительных историй нашего футбола. Матчи УПЛ, где судьба не просто чемпионства.
Это судьба 40 миллионов евро. За прямое место в групповом турнире Лиги чемпионов. "Черноморец" — "Днепр-1" (1:2) арбитр Панчишин ставит "пенальти".
Справка: Панчишин из Харькова — воспитанник Евгения Красникова. Который сейчас руководит "Днепром-1". И ошибки арбитров для "Днепра-1" в этом сезоне являются очень частыми.
А в игре "Александрия" — "Шахтер" (1:1) Александр Дердо, сын действующего члена Комитета арбитров УАФ, не засчитал чистый гол в ворота "Александрии". И "Шахтер" потерял очки. Здесь мог бы выручить VAR. Но VAR будет на игре… "Рух" — "Ингулец".
Есть подозрение, что арбитров на матче давно назначает Вадим Костюченко. И еще есть подозрение – босс УАФ Павелко, чтобы сохранить кресло, полностью "лег" под Коломойского. И пообещал порешать "Днепру-1" чемпионство.
Отсюда и назначение "нужных" арбитров, отсюда и "ошибки", влияющие на результат. Потому что 40 млн евро — это 40 млн евро. И есть еще подозрение — у Павелко и Костюченко есть задача сохранить "Металлисту" место в УПЛ.
Есть подозрение – работают в обоих направлениях.
Источник — телеграмм-канал АНДРИЮК ONLINE.
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