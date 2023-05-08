Журналист и блогер Константин Андриюк заявил, что судьи помогают "Днепру-1"

Время охуфигительных историй нашего футбола. Матчи УПЛ, где судьба не просто чемпионства.

Это судьба 40 миллионов евро. За прямое место в групповом турнире Лиги чемпионов. "Черноморец" — "Днепр-1" (1:2) арбитр Панчишин ставит "пенальти".

"Черноморец" – "Днепр-1". Видео голов и обзор матча УПЛ

Справка: Панчишин из Харькова — воспитанник Евгения Красникова. Который сейчас руководит "Днепром-1". И ошибки арбитров для "Днепра-1" в этом сезоне являются очень частыми.

А в игре "Александрия" — "Шахтер" (1:1) Александр Дердо, сын действующего члена Комитета арбитров УАФ, не засчитал чистый гол в ворота "Александрии". И "Шахтер" потерял очки. Здесь мог бы выручить VAR. Но VAR будет на игре… "Рух" — "Ингулец".

"Александрия" – "Шахтер". Видео голов и обзор матча УПЛ

Есть подозрение, что арбитров на матче давно назначает Вадим Костюченко. И еще есть подозрение – босс УАФ Павелко, чтобы сохранить кресло, полностью "лег" под Коломойского. И пообещал порешать "Днепру-1" чемпионство.

Отсюда и назначение "нужных" арбитров, отсюда и "ошибки", влияющие на результат. Потому что 40 млн евро — это 40 млн евро. И есть еще подозрение — у Павелко и Костюченко есть задача сохранить "Металлисту" место в УПЛ.

Есть подозрение – работают в обоих направлениях.

Источник — телеграмм-канал АНДРИЮК ONLINE.