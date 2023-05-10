"Шахтер" после судейского скандала в его матче купит арбитрам видеоповторы

Лидер УПЛ поможет в борьбе с судейскими ошибками

После скандального матча украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Александрии", в ворота которой арбитр не засчитал спорный гол "Шахтера", последний решил купить две машины системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая не работала на игре.

Об этом посредством официального сайта команды сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. По его словам, мощный поток негатива, непонятные судейские решения, не только снижают и без того невысокий интерес к украинскому футболу – они этот интерес "окончательно убивают".

"Александрия" - "Шахтер". Видео голов и обзор матча

"Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышли на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема", — считает Палкин.

По мнению функционера, одним из решений проблемы "Шахтер" видит системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ, чтобы все клубы были в равных условиях.

"Поэтому ФК "Шахтер" принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает Украинской ассоциации футбола (УАФ) для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне. Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали ранее направить в поддержку украинского футбола", — резюмировал Палкин.

Ранее "Шахтер" оказался в центре судейского скандала из-за ошибочно незасчитанного в его ворота гола. За это соперник "Минай" потроллил донецкий клуб.

Перед этим президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что матч 24-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" разгромил "Металлист" (5:0), мог быть договорным. Сообщалось, что перед игрой позвонили ее главному арбитру и назвали результат, с каким должен закончиться поединок.