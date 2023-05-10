Перегляд арбітрами відеоповторів на всіх матчах буде платним для "Шахтаря", безкоштовним – для "Дніпра-1"
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Команди борються за чемпіонський титул
У всіх матчах "Шахтаря" та "Дніпра-1", в іграх яких почастішали суддівські скандали, до кінця нинішнього сезону української Прем’єр-ліги (УПЛ) працюватиме система відеоповторів (VAR).
Про це повідомляють журналісти з проекту ТаТоТаке. Таке рішення ухвалено ще 5 травня під час засідання "Комісії щодо визначення матчів для застосування системи VAR".
Зазначається, що роботу системи на матчах другої команди в таблиці "Дніпра-1" оплачуватиме Українська асоціація футболу (УАФ), тоді як платити за її використання лідер першості "Шахтар" має сам.
За даними медіа, донецький клуб направив до УПЛ запити на VAR та отримав відповідь, що вони будуть виконані за умови отримання оплати послуг з боку "Гірників" та отримання відповідних листів-згод від їхніх суперників, які гратимуть на своєму полі.
Повідомлялося, що після матчу з "Олександрією", у ворота якої не зарахували спірний гол "Шахтаря", тоді як VAR не працював на грі, донецький клуб вирішив купити дві машини з цими системами.
Нещодавно "Шахтар" потрапив у суддівський скандал, коли в його ворота помилково не зарахували гол, через що суперник "Минай" дозволив собі його потролити.
Раніше глава УАФ Андрій Павелко заявив, що поєдинок 24-го туру УПЛ, де "Дніпро-1" розгромив "Металіст" з рахунком 5:0, міг виявитися договірним. Також ЗМІ дізналися, що перед матчем його головний арбітр отримав дзвінок, в якому йому назвали результат підсумкової гри.