Перегляд арбітрами відеоповторів на всіх матчах буде платним для "Шахтаря", безкоштовним – для "Дніпра-1"

Команди борються за чемпіонський титул

У всіх матчах "Шахтаря" та "Дніпра-1", в іграх яких почастішали суддівські скандали, до кінця нинішнього сезону української Прем’єр-ліги (УПЛ) працюватиме система відеоповторів (VAR).

Про це повідомляють журналісти з проекту ТаТоТаке. Таке рішення ухвалено ще 5 травня під час засідання "Комісії щодо визначення матчів для застосування системи VAR".

Зазначається, що роботу системи на матчах другої команди в таблиці "Дніпра-1" оплачуватиме Українська асоціація футболу (УАФ), тоді як платити за її використання лідер першості "Шахтар" має сам.

"Олександрія" – "Шахтар". Відео голів та огляд матчу

За даними медіа, донецький клуб направив до УПЛ запити на VAR та отримав відповідь, що вони будуть виконані за умови отримання оплати послуг з боку "Гірників" та отримання відповідних листів-згод від їхніх суперників, які гратимуть на своєму полі.

Повідомлялося, що після матчу з "Олександрією", у ворота якої не зарахували спірний гол "Шахтаря", тоді як VAR не працював на грі, донецький клуб вирішив купити дві машини з цими системами.

Нещодавно "Шахтар" потрапив у суддівський скандал, коли в його ворота помилково не зарахували гол, через що суперник "Минай" дозволив собі його потролити.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко заявив, що поєдинок 24-го туру УПЛ, де "Дніпро-1" розгромив "Металіст" з рахунком 5:0, міг виявитися договірним. Також ЗМІ дізналися, що перед матчем його головний арбітр отримав дзвінок, в якому йому назвали результат підсумкової гри.