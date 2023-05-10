Просмотр арбитрами видеоповторов на всех матчах будет платным для "Шахтера", бесплатным - для "Днепра-1"

Команды борются за чемпионский титул

Во всех матчах "Шахтера" и "Днепра-1", в играх которых участились судейские скандалы, до конца нынешнего сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ) будет работать система видеоповторов (VAR).

Об этом сообщают журналисты из проекта ТаТоТаке. Такое решение принято еще 5 мая во время заседания "Комиссии по определению матчей для применения системы VAR".

Отмечается, что работу системы на матчах второй команды в таблице "Днепра-1" будет оплачивать Украинская ассоциация футбола (УАФ), тогда как платить за ее использование лидеру первенства "Шахтеру" предстоит самому.

"Александрия" - "Шахтер". Видео голов и обзор матча

По данным медиа, донецкий клуб направил в УПЛ запросы на VAR и получил ответ, что они будут выполнены при условии получения оплаты услуг со стороны "Горняков" и получения соответствующих писем-согласий от их соперников, которые будут играть на своем поле.

Сообщалось, что после матча с "Александрией", в чьи ворота не засчитали спорный гол "Шахтера", тогда как VAR не работал на игре, донецкий клуб решил купить две машины с этими системами.

Недавно "Шахтер" угодил в судейский скандал, когда в его ворота ошибочно не засчитали гол, из-за чего соперник "Минай" позволил себе его потроллить.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что поединок 24-го тура УПЛ, где "Днепр-1" разгромил "Металлист" со счетом 5:0, мог оказаться договорным. Также СМИ узнали, что перед матчем его главный арбитр получил звонок, в котором ему назвали результат итоговый игры.