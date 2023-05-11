"Є синець – є пенальті": український футболіст винайшов нове правило (відео)
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Футболіст показав своє "пошкодження" у соцмережах
Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Назаренко після матчу першого туру Української прем’єр-ліги з "Олександрією" (1:1) спробував виправдатися за спірний пенальті, призначений за фол на ньому, проте був висміяний у мережі.
На своїй сторінці в Instagram футболіст розмістив фото із синцем на плечі, передає tribuna.ua. Згодом фото було видалено, а футболіст обмежив доступ до своєї соцмережі. Олександр цим знімком хотів довести, що впав у боротьбі із захисником "Олександрії" Данилом Скорком у чужому штрафному майданчику не просто так, а після порушення правил.
"100 відсотків симуляція", — написав Назаренко, прикріпивши фото з синцем на плечі.
У мережі зі сміхом сприйняли пост Назаренка, адже багато хто вважає, що гравець симулював. Один із користувачів пожартував, що футболіст винайшов нове правило: "Є синець — є пенальті".
Додамо, що після цього епізоду в матчі спалахнув конфлікт, внаслідок якого головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань послав арбітра Ярослава Козика. Після цього рефері видалив наставника гостей.
Нагадаємо, у наступному турі "Дніпро-1" зіграє з "Минаєм" (15 травня).