Футбольний тиждень в Україні розпочався з гучного скандалу

Головний тренер ФК "Олександрія" та збірної України Руслан Ротань розлютився під час матчу перенесеного першого туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Дніпро-1" — "Олександрія" (1:1).

Наставник не стримав емоцій після того, як рефері Ярослав Козик призначив спірне пенальті. Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital на своєму YouTube-каналі.

За інформацією джерела, Ротань послав арбітра у прямому ефірі. Це сталося після того, як Козик ухвалив рішення про призначення 11-метрового у ворота "Олександрії" після спірного фолу Данила Скорка на Олександрі Назаренку.

Ротань сказав арбітру: "Іди н***й". Крім того, тренер вступив у суперечку з тренерами "Дніпра-1". За підсумками інциденту Ротань, а також представник дніпрян Вадим Комардін побачили перед собою червоне світло.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Арбітр Козик видалив Ротаня

У підсумку зустріч завершилась із рахунком 1:1. Таким чином, "Дніпро-1" втратив шанс наздогнати "Шахтар" за очками у турнірній таблиці УПЛ. Проте, дніпровська команда все ще претендує на титул чемпіона ліги.

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Олександрія"

Нагадаємо, за даними ЗМІ, роботу VAR на матчах "Дніпра-1" оплачуватиме УАФ, а "Шахтар" платитиме за систему сам. До речі, Гірники вирішили купити дві машини VAR.