Подвійні стандарти в українському спорті: Беленюк навів приклад футболістів

Нардеп висловився про неоднозначне рішення Міністерства

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк опублікував відповідь Міністерства молоді та спорту України на його запит щодо участі збірної України з футболу у відборі Євро-2024, попри участь у кваліфікації команди Білорусі. Раніше українська влада заборонила відправляти делегації на змагання за участю представників країн-агресорів.

Відповідну відповідь Міністерства Беленюк опублікував на своєму telegram-каналі. Борець-нардеп зазначив, що в українському спорті є подвійні стандарти, адже те, що дозволено футболістам, не дозволено представникам інших видів спорту.

"Отримав відповідь Мінмолодьспорту на моє звернення щодо особливих умов допуску участі Національної збірної з футболу у відборі на Чемпіонат Європи-2024, до якого допущені спортсмени РБ.

В мене немає інформації щодо тексту звернення Української асоціації футболу до Мінмолодьспорту, проте можемо тільки здогадуватись, які сильні аргументи привела УАФ, що Національна збірна з футболу буде брати участь у відборі на Чемпіонаті Європи-2024 і Міністерство цю інформацію взяло до відома, фактично дозволивши брати участь у змаганнях, у порушення свого ж наказу (цікаво, що судячи з тексту листа, це була вже друга відповідь, можу лише припустити, що у першій відповіді була відмова).

Також Міністерство у своєму листі зазначило, що головне, щоб не було очних зустрічей українських та білоруських команд, скоріш за все достеменно знаючи, що цього не буде.

Це і є яскравий приклад подвійних стандартів", – написав Беленюк.

Відповідь Міністерства молоді та спорту України на звернення Жана Беленюка щодо участі футбольної збірної України у відборі на Євро

Нагадаємо, збірна України з дзюдо відмовилася їхати на чемпіонат світу з дзюдо через участь у турнірі представників країн-агресорів. Через заборону влади у змаганнях на ЧС не поїхали навіть ті українці, у вагових категоріях яких не виступають ані росіяни, ані білоруси. До речі, на ЧС-2023 з дзюдо організатори вигнали вболівальників з георгіївськими стрічками.