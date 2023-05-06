Українські сестри-синхроністки підкорили Францію (відео)

Спортсменки викликали фурор у Монпельє

У суботу, 6 травня, українки Марина та Владислава Алексіїви виграли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє. Напередодні Марта Фєдіна завоювала першу медаль у Франції.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України із синхронного плавання у Facebook. Українки здобули перемогу у змаганні дуетів у довільній програмі.

Сестри Алексіїви за свій виступ отримали 370,2791 бала, випередивши дуети з Японії та Великої Британії. Таким чином, вони виграли вже три нагороди у поточному розіграші Кубка світу.

Кубок світу з артистичного плавання. Монпельє, Франція. Дует. Довільна програма

Марина Алексіїва/Владислава Алексіїва (Україна) – 370,2791 бала Моє Хіга/Маширо Ясунага (Японія) – 334,0125 Кейт Шортман/Ізабель Торп (Велика Британія) – 324,3958

Нагадаємо, Марина та Владислава здобули срібні нагороди у технічному та довільному дуетах на етапі Кубка світу з артистичного плавання в Маркемі. Раніше повідомлялося, що національна команда виборола "золото" в акробатичній групі в Канаді.