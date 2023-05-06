Украинские сестры-синхронистки покорили Францию (видео)

Спортсменки произвели фурор в Монпелье

В субботу, 6 мая, украинки Марина и Владислава Алексеевы выиграли "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье. Накануне Марта Федина завоевала первую медаль во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию в Facebook. Украинки одержали победу в соревновании дуэтов в произвольной программе.

Сестры Алексеевы за свое выступление получили 370,2791 балла, опередив дуэты из Японии и Великобритании. Таким образом, они выиграли уже три награды в текущем розыгрыше Кубка мира.

Кубок мира по артистическому плаванию. Монпелье, Франция. Дуэт. Произвольная программа

Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) – 370,2791 балла Мое Хига / Маширо Ясунага (Япония) – 334,0125 Кейт Шортман / Изабель Торп (Великобритания) – 324,3958

Напомним, Марина и Владислава завоевали серебряные награды в техническом и произвольном дуэтах на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Маркеме. Ранее сообщалось, что национальная команда завоевала "золото" в акробатической группе в Канаде.