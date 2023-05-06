Украинская синхронистка эмоционально выступила под "Чарівна скрипку" (видео)
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Спортсменка продолжает выигрывать награды
Украинка Марта Федина стала серебряным призером в соло технической программы на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Монпелье (Франция). Накануне Марта выиграла "золото" на КМ в Канаде.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию в facebook. Ее "Чарівна скрипка" набрала 263.3083 балла и покорила как зрителей, так и судей в Монпелье. "Золото" на турнире завоевала японка Юкико Инуи, а "бронза" досталась Ирис Тио Касас из Испании.
Кубок мира. Артистическое плавание. Соло, техническая программа
- Юкико Инуи (Япония) – 282.2583 балла
- Марта Федина (Украина) – 263.3083
- Ирис Тио Касас (Испания) – 254.6542
К слову, это первая медаль Украины на втором этапе Кубка мира. Президент Федерации синхронного плавания Украины Игорь Лысов поздравил спортсменку и тренерский штаб с таким эмоциональным и прекрасным выступлением.
Ранее национальная команда завоевала "золото" в акробатической группе в Канаде, а сестры-близнецы Владислава и Марина Алексеевы выиграли "серебро" в произвольном дуэте.