Скандал в украинском спорте: власти жестко наказали Федерацию из-за "братания" с россиянкой

В Федерации подводного спорта Украины опровергают все обвинения

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной. Накануне спортивные власти пригрозили лишать статуса национальной те федерации, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов.

Об этом сообщает Tribuna. Таким образом, Министерство отреагировало на снимок, сделанный 7 апреля в Белграде на Генеральной Ассамблеи Международной федерации подводного спорта (CMAS). На фото засветилась украинка Ирина Предко (жена вице-президента ФПСУ Станислава Предка) и россиянка Анна Аржанова (президент CMAS).

В ФПСУ считают, что министерство таким образом просто хочет заменить руководство в Федерации.

"Это атака на украинскую федерацию от конкурентов, которые хотят ее возглавить.

На самом деле, никакого братания с россиянкой не было. Ирина Предко была там как частное лицо и поехала в Белград за свой счет. Один из спортсменов, узнав, что она находится в ЕС, попросил донести мнение украинцев. Ирина выступила с жесткой речью, требующей дисквалификации россиян и белорусов", – заявила глава спортивного комитета ФПСУ Наталия Чекоданова в комментарии для expres.

Наталия отметила, что фото украинки с россиянкой на официальном мероприятии — не более чем случайность.

"Украинка фотографировалась с генсеком федерации и одной знакомой, и к ним неожиданно присоединилась Аржанова. В конце концов хочу отметить, что последняя уже 12 лет живет в Испании, публично осуждала вторжение рф и даже призвала отстранить российских и белорусских спортсменов. А теперь Совет директоров CMAS допустил их только потому, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял такое решение", — добавила Чекоданова.

Ранее сообщалось, что в МОК раскритиковали украинское правительство за решение о бойкоте международных соревнований с участием россиян и белорусов. Напомним, МОК рекомендовал федерациям разрешить участие россиян и белорусов на международных турнирах под нейтральным статусом в случае выполнения некоторых условий.