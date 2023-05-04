"Молодец, что послала украинцев": советский чемпион похвалил биатлонистку, сбежавшую в рф

Спортсменка выигрывала медали под Сине-желтым флагом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Александр Тихонов прокомментировал решение бывшей украинской биатлонистки Екатерины Бех, которая после начала полномасштабного вторжения рф сбежала к агрессорам, получить российский паспорт.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на sport24.ru. Советский чемпион не скрывал радости касательно решения спортсменки возобновить гражданство рф.

"Я могу ее только приветствовать! Она чемпионка мира! (среди юниоров – Ред.)

Конечно, не могу ничего сказать против восстановления ее гражданства! Напомните мне, когда у нас были чемпионки мира? Очень давно! Это катастрофа.

А Бех молодец, что послала украинцев и австрийцев, которые борются против россии!" – заявил Тихонов.

Напомним, до 2018 года Бех выступала за юниорскую сборную рф. Затем она перешла в команду Украины и на юниорском чемпионате мира в 2019 году завоевала две золотые медали. В следующем году она стала чемпионкой Европы на юношеском уровне, а после даже выступала за сборную Украины на Кубке мира. Когда началось широкомасштабное вторжение рф, Бех находилась на сборах во Львовской области. В первый день большой войны она сбежала в рф.

Ранее Тихонов оскорбил украинцев после угроз бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров. Кроме того, Александр поливал грязью Францию.