"Молодець, що послала українців": радянський чемпіон похвалив біатлоністку, яка втекла до рф

Спортсменка вигравала медалі під Синьо-жовтим прапором

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону в естафеті Олександр Тихонов прокоментував рішення колишньої української біатлоністки Катерини Бех, яка після початку повномасштабного вторгнення росії втекла до агресора, отримати російський паспорт.

Відповідний коментар Тихонова доступний на sport24.ru. Радянський чемпіон не приховував радості щодо рішення спортсменки відновити громадянство рф.

"Я можу її тільки вітати! Вона чемпіонка світу! (Серед юніорів — Ред.)

Звісно, не можу нічого сказати проти відновлення її громадянства! Нагадайте мені, коли у нас були чемпіонки світу? Дуже давно! Це катастрофа.

А Бех молодець, що послала українців та австрійців, які борються проти росії!" — заявив Тихонов.

Нагадаємо, до 2018 року Бех виступала за юніорську збірну росії. Потім вона перейшла до команди України й на юніорському чемпіонаті світу у 2019 році здобула дві золоті медалі. Наступного року вона стала чемпіонкою Європи на юнацькому рівні, а потім навіть виступала за збірну України на Кубку світу. Коли почалося широкомасштабне вторгнення рф, Бех перебувала на зборах у Львівській області. В перший день великої війни вона втекла до росії.

Раніше Тихонов образив українців після погроз бойкотувати змагання за участю представників країн-агресорів. Крім того, Олександр поливав брудом Францію.