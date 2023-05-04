"Це не означає, що я підтримую війну": Фуркад продовжує захищати росіян

Колишній спортсмен називає усунення росіян дискримінацією

П’ятиразовий олімпійський чемпіон, 13-разовий чемпіон світу, семиразовий володар Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад знову нагадав про себе, підтримавши російських та білоруських атлетів. Колишній біатлоніст вже неодноразово робив це.

Француз у коментарі для Francs Jeux заявив, що вважає усунення представників країн-агресорів від міжнародних змагань дискримінацією. Це, за словами уславленого біатлоніста, суперечить фундаментальним цінностям спорту.

"Всі ми – спортсмени – пов’язані спільними узами, і наша національність чи політичні переконання не повинні заважати нам змагатися один з одним.

Я знаю, що вам може важко зрозуміти мою позицію. Я усвідомлюю її, я не сліпий. Але моя думка така, якою вона є – внаслідок моєї прихильності до олімпійських цінностей

Те, що я підтримую повернення російських та білоруських спортсменів, не означає, що я підтримую війну”, — заявив Фуркад.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф Мартен і його брат Сімон заступилися за російських спортсменів, яких усунули від міжнародних змагань. Український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував французів. Пізніше брати-біатлоністи уточнили свою позицію. До речі, у росії Фуркаду навіть запропонували громадянство.