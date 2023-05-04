"Это не означает, что я поддерживаю войну": Фуркад продолжает защищать россиян

Бывший спортсмен называет отстранение россиян дискриминацией

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад вновь напомнил о себе, поддержав российских и белорусских атлетов. Бывший биатлонист уже неоднократно делал это.

Француз в комментарии для Francs Jeux заявил, что считает отстранение представителей стран-агрессоров от международных соревнований дискриминацией. Это, по словам прославленного биатлониста, противоречит фундаментальным ценностям спорта.

"Все мы – спортсмены – связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом.

Я знаю, что вам может быть трудно понять мою позицию. Я осознаю ее, я не слепой. Но мое мнение таково, каково оно есть – вследствие моей приверженности олимпийским ценностям

То, что я поддерживаю возвращение российских и белорусских спортсменов, не означает, что я поддерживаю войну", — заявил Фуркад.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф Мартен и его брат Симон заступились за российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал французов. Позднее братья-биатлонисты уточнили свою позицию. К слову, в россии Фуркаду даже предложили гражданство.