Скандал в українському спорті: влада жорстко покарала Федерацію через "братання" з росіянкою

У Федерації підводного спорту України спростовують усі звинувачення

Комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статус національної. Напередодні спортивна влада пригрозила позбавляти статусу національної федерації, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян і білорусів.

Про це повідомляє Tribuna. Таким чином Міністерство відреагувало на знімок, зроблений 7 квітня в Белграді на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації підводного спорту (CMAS). На фото засвітилася українка Ірина Предко (дружина віцепрезидента ФПСУ Станіслава Предка) та росіянка Анна Аржанова (президент CMAS).

У ФПСУ вважають, що міністерство у такий спосіб просто хоче замінити керівництво у Федерації.

"Це атака на українську федерацію від конкурентів, які хочуть її очолити.

Насправді ніякого братання з росіянкою не було. Ірина Предко була там як приватна особа і поїхала до Белграду за свій рахунок. Один зі спортсменів, дізнавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина виступила з жорсткою промовою, в якій вимагала дискваліфікації росіян та білорусів", – заявила голова спортивного комітету ФПСУ Наталія Чекоданова у коментарі для expres.

Наталія зазначила, що фото українки з росіянкою на офіційному заході — лише випадковість.

"Українка фотографувалася з генсеком федерації та однією знайомою і до них несподівано приєдналася Аржанова. Зрештою, хочу зазначити, що остання вже 12 років живе в Іспанії, публічно засуджувала вторгнення росії та навіть закликала відсторонити російських та білоруських спортсменів. А тепер Рада директорів CMАS допустила їх лише тому, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення…", — додала Чекоданова.

Раніше повідомлялося, що у МОК розкритикували український уряд за рішення про бойкот міжнародних змагань за участю росіян та білорусів. Нагадаємо, МОК рекомендував федераціям дозволити участь росіян та білорусів на міжнародних турнірах під нейтральним статусом у разі виконання певних умов.