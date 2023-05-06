Українська синхроністка емоційно виступила під "Чарівна скрипку" (відео)

Спортсменка продовжує вигравати нагороди

Українка Марта Фєдіна стала срібним призером у соло технічної програми на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у Монпельє (Франція). Напередодні Марта виграла "золото" на КС у Канаді.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України з синхронного плавання у facebook. Її "Чарівна скрипка" набрала 263.3083 бали та підкорила як глядачів, так і суддів у Монпельє. "Золото" на турнірі виборола японка Юкіко Інуї, а "бронза" дісталася Іріс Тіо Касас з Іспанії.

Кубок світу. Артистичне плавання. Соло, технічна програма

Юкіко Інуї (Японія) – 282.2583 бали Марта Федіна (Україна) – 263.3083 Іріс Тіо Касас (Іспанія) – 254.6542

Це перша медаль України на другому етапі Кубка світу. Президент Федерації синхронного плавання України Ігор Лисов привітав спортсменку та тренерський штаб з таким емоційним та чудовим виступом.

Раніше національна команда виборола "золото" в акробатичній групі в Канаді, а українські сестри-близнюки Владислава та Марина Алексіїви виграли "срібло" у довільному дуеті на цьому етапі КС.