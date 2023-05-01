Україна радикально відреагувала на допуск росіян та білорусів на ЧС з дзюдо

Скандальне рішення не залишилося без відповіді

Федерація дзюдо України (ФДУ) офіційно оголосила про бойкот чемпіонату світу-2023 через допуск на турнір росіян та білорусів.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. ФДУ відкликала заявку на змагання, які відбудуться 7-14 травня в катарській Досі.

"Більшість команди [росії] — це спортсмени, які є діючими військовослужбовцями збройних сил рф, частиною армії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну та й досі веде жорстоку повномасштабну війну на нашій території, яка щодня обстрілює українські міста, цивільні будинки, знищуючи мирних громадян, дітей. Натомість, більше 250 українських спортсменів віддали свої життя захищаючи країну. Є серед них і представники дзюдо.

Ми не бачимо тут нейтралітет, рівні умови та "місток до миру", про які йдеться в резолюції Міжнародної федерації дзюдо (IJF) щодо участі російських та білоруських команд в чемпіонаті світу в Досі", — йдеться в заяві.

ФДУ додала, що вона також бачить тут рішення, що суперечить останнім рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 28 березня 2023 року, де йдеться про те, що статус нейтральних атлетів може бути наданий лише тим із них, які не є військовослужбовцями.

Нагадаємо, що МОК рекомендував федераціям допустити росіян і білорусів до міжнародних турнірів під нейтральним статусом, і якщо вони не є чинними військовослужбовцями.

Разом з тим, IJF оголосила про допуск атлетів з країн-агресорів до стартів, де в заявці росії на ЧС у Досі опинилися представники армії рф.

Цікаво, що російський диктатор путін є шанувальником цього виду спорту. Після початку повномасштабної війни проти України він втратив почесне звання в дзюдо. Раніше стало відомо, що на війні в Бахмуті своє життя віддав талановитий український дзюдоїст Віталій Паращук.