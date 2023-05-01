Украина радикально отреагировала на допуск россиян и белорусов на ЧМ по дзюдо

Скандальное решение не осталось без ответа

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) официально объявила о бойкоте чемпионата мира-2023 из-за допуска на турнир россиян и белорусов.

Об этом сообщает официальный сайт организации. ФДУ отозвала заявку на соревнования, которые пройдут 7-14 мая в катарской Дохе.

"Большинство команды [россии] — это спортсмены, являющиеся действующими военнослужащими вооруженных сил рф, частью армии, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину и до сих пор ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории, которая ежедневно обстреливает украинские города, гражданские дома, уничтожая мирных граждан, детей. Более 250 украинских спортсменов отдали свои жизни защищая страну. Есть среди них и представители дзюдо

Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и "мостик к миру", о которых говорится в резолюции Международной федерации дзюдо (IJF) по поводу участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе", — говорится в заявлении.

ФДУ добавила, что она также видит здесь решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года, где говорится, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только тем из них, которые не являются военнослужащими.

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к международным турнирам под нейтральным статусом, и если они не действующие военнослужащие.

Вместе с тем, IJF объявила о допуске атлетов из стран-агрессоров к стартам, где в заявке россии на ЧМ в Дохе оказались представители армии рф.

Примечательно, что российский диктатор путин является поклонником этого вида спорта. После начала полномасштабной войны против Украины он потерял почетное звание в дзюдо. Ранее стало известно, что на войне в Бахмуте свою жизнь отдал талантливый украинский дзюдоист Виталий Паращук.