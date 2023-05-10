Вболівальників із георгіївськими стрічками наздогнала карма на чемпіонаті світу

Вболівальники із символом війни прийшли підтримати "нейтральних атлетів росії"

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) відреагувала на появу глядачів із георгіївськими стрічками на чемпіонаті світу-2023. Напередодні IJF допустила російських військових до турніру після відповідних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Організатори світової першості в Катарі ідентифікували цих уболівальників та заборонили їм відвідувати змагання. Про це повідомляє insidethegames.

"Вони були глядачами, і їх попросили прибрати ці речі, але вони цього не зробили. Тому їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову", — сказав представник IJF.

Зазначимо, українські спортсмени Жан Беленюк, Владислав Гераскевич та інші поширили знімок з уболівальниками, зазначивши, що символ російської агресії в Україні дістався ЧС-2023 у Катарі.

Жан Беленюк відреагував на вболівальників із георгіївськими стрічками на ЧС-2023 з дзюдо у Катарі

Додамо, що до заявки Індивідуальних нейтральних спортсменів на ЧС у Досі увійшли 17 російських дзюдоїстів, 14 з яких перебувають на контрактах у ВС росії, ЦСКА та Росгвардії. Збірна України після рішення IJF оголосила про бойкот ЧС-2023. Цю ініціативу підтримала й українська Федерація дзюдо.