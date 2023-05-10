Болельщиков с георгиевскими лентами настигла карма на чемпионате мира
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Болельщики с символом войны пришли поддержать "нейтральных атлетов россии"
Международная федерация дзюдо (IJF) отреагировала на появление зрителей с георгиевскими лентами на чемпионате мира-2023. Накануне IJF допустила российских военных на турнир после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Организаторы мирового первенства в Катаре идентифицировали этих болельщиков и запретили им посещать соревнования. Об этом сообщает insidethegames.
"Они были зрителями, и их попросили убрать эти вещи, но они этого не сделали. Так что их вывели с места происшествия, и не позволят войти снова", — сказал представитель IJF.
Отметим, украинские спортсмены Жан Беленюк, Владислав Гераскевич и другие распространили снимок с болельщиками, отметив, что символ российской агрессии в Украине добрался до ЧМ-2023 в Катаре.
Добавим, что в заявку Индивидуальных нейтральных спортсменов на ЧМ в Дохе вошли 17 российских дзюдоистов, 14 из которых находятся на контрактах в ВС рф, ЦСКА и Росгвардии. Сборная Украины после решения IJF объявила о бойкоте ЧМ-2023. Данную инициативу поддержала и украинская Федерация дзюдо.