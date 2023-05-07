Українська гімнастка запалила під AC/DC в Польщі (відео)

Спортсменка досягла успіху на нових змаганнях

Українська гімнастка Христина Погранична, яка раніше на змаганнях у Болгарії взяла три нагороди, виграла срібну медаль в багатоборстві на турнірі "Gdynia Rhythmic Stars 2023" у Польщі.

Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України у Facebook. Саундтреком виступу атлетки зі стрічкою був легендарний трек гурту AC/DC "Thunderstruck".

Погранична показала результат 122 350 балів. Виграла змагання представниця Болгарії Стіліана Ніколова – 131,400. Третьою стала Емілія Гейхель із Польщі – 117,800.

Раніше юні гімнастки України досягли успіху на турнірі в Іспанії.

Перед цим українські гімнастки вибороли срібні медалі в груповому багатоборстві в іспанській Марбельї.

Окрім того, успішні змагання українські гімнастки провели в Тарту (Естонія).