Украинская гимнастка зажгла под AC/DC в Польше (видео)

Спортсменка добилась успеха на новых соревнованиях

Украинская гимнастка Кристина Пограничная, которая ранее на соревнованиях в Болгарии взяла три награды, выиграла серебряную медаль в многоборье на турнире "Gdynia Rhythmic Stars 2023" в Польше.

Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины в Facebook. Саундтреком выступления атлетки с лентой был легендарный трек группы AC/DC "Thunderstruck".

Пограничная показала результат 122,350 баллов. Выиграла соревнования представительница Болгарии Стилиана Николова – 131,400. Третьей оказалась Эмилия Гейхель из Польши – 117,800.

Ранее юные гимнастки Украины добились успеха на турнире в Испании.

Перед этим украинские гимнастки завоевали серебряные медали в групповом многоборье в испанской Марбелье.

Кроме того, успешные соревнования украинские гимнастки провели в Тарту (Эстония).