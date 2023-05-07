Украинская гимнастка зажгла под AC/DC в Польше (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 836
Спортсменка добилась успеха на новых соревнованиях
Украинская гимнастка Кристина Пограничная, которая ранее на соревнованиях в Болгарии взяла три награды, выиграла серебряную медаль в многоборье на турнире "Gdynia Rhythmic Stars 2023" в Польше.
Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины в Facebook. Саундтреком выступления атлетки с лентой был легендарный трек группы AC/DC "Thunderstruck".
Пограничная показала результат 122,350 баллов. Выиграла соревнования представительница Болгарии Стилиана Николова – 131,400. Третьей оказалась Эмилия Гейхель из Польши – 117,800.
Ранее юные гимнастки Украины добились успеха на турнире в Испании.
Перед этим украинские гимнастки завоевали серебряные медали в групповом многоборье в испанской Марбелье.
Кроме того, успешные соревнования украинские гимнастки провели в Тарту (Эстония).