Гравець збірної України розважався в рф, поки росіяни бомбили українські міста

Спортсмен відпочивав у SPA у рф, поки російські війська вбивали українців

Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до групового етапу Золотої Євроліги в оновленому складі. До розширеного складу національної команди потрапив 19-річний діагональний Даніїл Пивоваренко ("Ріо Дуеро Сорія", Іспанія), який виступав у країні-агресорі після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Напередодні український футбольний клуб викинув зі складу гравців, які виступали в росії та в окупованому Криму.

Про це повідомив спортивний журналіст Андрій Сеньків. Вихованець харківського "Локомотива" з 2021 року виступав за молодіжну команду новосибірського "Локомотива".

Даніїл продовжив грати в рф після початку широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну. У березні 2022 року його команда виграла "бронзу" у Молодіжній лізі росії-2022. Український спортсмен, якому на той момент виповнилося 18 років, охоче позував на церемонії нагородження на тлі російської символіки та в оточенні російських чиновників.

Даніїл Пивоваренко святкує бронзу в росії

Даніїл Пивоваренко святкує бронзу в росії

Сеньків зазначає, що деякі нинішні або колишні гравці збірної України з волейболу виступали в росії в перші тижні повномасштабного вторгнення, проте потім вони виїжджали з рф й вибачались за це, проте у випадку з Пивоваренком ситуація більш запущена. Наприкінці березня волейболіст публікує фото із SPA-центру з геолокацією Новосибірська. Один із користувачів написав Даніїлу: "Круто, мабуть, відпочивати на гарячих джерелах в росії, поки росіяни бомблять твоє рідне місто".

Даніїл Пивоваренко відпочивав у росії після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну

"Вже в травні 2022-го Пивоваренко закинув фото з Іспанії. Нова команда, новий сезон, тепер збірна України. Висновку не буде, але мене рве на шмаття. Бо думаю про те, чи якісний SPA в Новосибірску й де береже свою бронзову медаль Даніїл", — зазначив Сеньків.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів під Бахмутом своє життя віддав український волейболіст Станіслав Макайда. Там же загинув харківський воїн-волейболіст В’ячеслав Шахов.