Під час бойового завдання загинув український атлет

У війні проти російських окупантів під Бахмутом своє життя віддав український волейболіст Станіслав Макайда. Раніше на фронті загинув український футзаліст Андрій Петренко.

Як повідомляє Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту в Telegram, це сталося під час виконання бойового завдання. Атлету було 23 роки.

Спортсмен воював у складі десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224.

"Станіслав з дитинства займався спортом, але найбільше захопився волейболом. Для нього це була не просто гра, волейбол був усім його життям. Виступав за низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Макайда загинув у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну — 24 лютого 2023 року.

Раніше за Україну своє життя віддав стронгмен-патрульний із Києва Василь Павельєв.

Повідомлялося, що на фронті загинув майстер спорту України з гирьового спорту. Також загинув майстер спорту України міжнародного класу з паверліфтингу.