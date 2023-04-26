"Серце зупиняється": на фронті загинула зірка українського футзалу

Гравець завершив кар’єру у 2015 році

Зірковий український футзаліст Андрій Петренко віддав своє життя на війні проти російських загарбників. Раніше екскапітан української збірної з футзалу Євген Іваняк перейшов до клубу з рф.

Про смерть Петренка у Facebook повідомив його тренер Олександр Юзик. 41-річний ексспортсмен брав участь у бойових діях в складі 81-ї окремої аеромобільної бригади.

"Серце зупиняється, мозок перестає сприймати реальність, ноги налиті свинцем і відмовляються рухатися! Боже, як могло так статися, чому не зберіг сина для батьків, люблячого батька для сім’ї, чудову людину, справжнього патріота нашої України?!

Андрію, ти завжди залишишся в наших серцях, пам’ять про тебе ніколи не згасне, твою футзальну естафету продовжать сини Микита та Макар!", — йдеться в посту Юзика.

До завершення кар’єри в 2015 році Петренко виступав на професійному рівні за "Титан-Зоря" з Покровського, дніпровський "Будівел" та ФІНЕК (Дніпропетровська державна фінансова академія).

Футзалісту вдалося виграти Світові студентські ігри з мініфутболу, стати чемпіоном України серед вишів, а також команд І Ліги та АПК України. Окрім того, він перемагав на Всеукраїнській універсіаді.

Раніше під Бахмутом своє життя за Україну дав футболіст Роман Скрипнюк. Також стало відомо, що там загинув ексфутболіст "Металург" Запоріжжя Руслан Курдас.

"Телеграф" повідомляв, що на війні загинув батько футболіста "Зорі" Ярослава Кисіля Валентин.