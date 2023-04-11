Батько футболіста українського топ-клубу загинув на фронті

Україна втратила ще одного героя

Батько футболіста луганської "Зорі" Ярослава Кисіля Валентин загинув на війні від рук російських окупантів. Раніше стало відомо, що під Бахмутом (Донецька область) загинув український футболіст Роман Скрипнюк.

Про це повідомляє український клуб в Instagram. У пості йдеться про те, що "Зоря" дізналася про це сьогодні, 11 квітня.

"Співчуємо родині та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій пам’яті. Слава Україні!", — написав аккаунт луганської команди.

За підсумками 19 турів української Прем'єр-ліги "Зоря" посідає третє місце з відставанням у шість очок від лідера "Шахтаря".

Раніше під час оборони Бахмута загинув 28-річний український футболіст Руслан Курдас.

Нагадаємо, що також у боях під Бахмутом не вдалося вижити майстру спорту України з фрі-файту Андрію Храпанову. Крім того, захищаючи місто-фортецю, загинув у бою відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.