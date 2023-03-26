Виконував бойове завдання під Бахмутом: на фронті загинув український футболіст-доброволець

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

Під Бахмутом (Донецька область) загинув український футболіст Роман Скрипнюк. Раніше стало відомо, що під час оборони цього міста-фортеці окупанти вбили колишнього гравця запорізького "Металурга" Руслана Курдаса.

Про смерть воїна-спортсмена повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook. З початку повномасштабного вторгнення рф Роман пішов на фронт добровольцем.

Роман був вихованцем футбольного клубу "Бастіон", який змагався у Другій лізі чемпіонату України. У юнацькі роки Скрипнюк брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах. Після цього пройшов строкову службу в армії.

Повернувшись додому після армії, Роман продовжував боронити місцевих футбольних клубів. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першостях Одеської області та районних змаганнях. За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України.

Футболіст загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Також, захищаючи місто-фортецю, загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.