На труну поклали білу каску: чемпіон України підірвався на міні

Денис Сосненко працював у місії "Чорний тюльпан"

Волонтер Денис Сосненко був наймолодшим у Слов’янському загоні з гуманітарної місії "Чорний тюльпан". 21-річний Денис допомагав шукати та повертати до своїх родин зниклих на передовій захисників України. Раніше біатлоніст Дмитро Підручний втратив на війні друга.

Як пише Спортивний комітет України у Facebook, Денис Сосненко входив до складу збірної Донецької області з тайського боксу, був багаторазовим чемпіоном України.

Під час чергової місії Денис загинув. 24 січня 2023 року, повертаючи з поля бою тіла українських воїнів, підірвався на міні в селі Долина Краматорського району.

Поховали Дениса на цвинтарі у Слов’янську, на труні була біла каска та нагороди.

Похорон Сосненко

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом окупанти вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Також на цьому напрямі загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.