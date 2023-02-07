На гроб положили белую каску: чемпион Украины подорвался на мине
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Денис Сосненко работал в миссии "Черный тюльпан"
Волонтер Денис Сосненко был самым молодым в Славянском отряде гуманитарной миссии "Черный тюльпан". 21-летний Денис помогал искать и возвращать в свои семьи пропавших на передовой защитников Украины. Ранее биатлонист Дмитрий Пидручный потерял на войне друга.
Как пишет Спортивный комитет Украины в Facebook, Денис Сосненко входил в состав сборной Донецкой области по тайскому боксу, был многократным чемпионом Украины.
Во время очередной миссии Денис погиб. 24 января 2023, возвращая с поля боя тела украинских воинов, подорвался на мине в селе Долина Краматорского района.
Похоронили Дениса на кладбище в Славянске, на гробу была белая каска и награды.
Напомним, что в боях под Бахмутом оккупанты убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Также на этом направлении погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.