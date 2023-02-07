На гроб положили белую каску: чемпион Украины подорвался на мине

Денис Сосненко работал в миссии "Черный тюльпан"

Волонтер Денис Сосненко был самым молодым в Славянском отряде гуманитарной миссии "Черный тюльпан". 21-летний Денис помогал искать и возвращать в свои семьи пропавших на передовой защитников Украины. Ранее биатлонист Дмитрий Пидручный потерял на войне друга.

Как пишет Спортивный комитет Украины в Facebook, Денис Сосненко входил в состав сборной Донецкой области по тайскому боксу, был многократным чемпионом Украины.

Во время очередной миссии Денис погиб. 24 января 2023, возвращая с поля боя тела украинских воинов, подорвался на мине в селе Долина Краматорского района.

Похоронили Дениса на кладбище в Славянске, на гробу была белая каска и награды.

Похороны Сосненко

Напомним, что в боях под Бахмутом оккупанты убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Также на этом направлении погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.