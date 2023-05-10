Игрок сборной Украины развлекался в рф, пока россияне бомбили украинские города

Спортсмен отдыхал в SPA в рф, пока российские войска убивали украинцев

Мужская сборная Украины по волейболу начала подготовку к групповому этапу Золотой Евролиги в обновленном составе. В расширенный состав национальной команды попал 19-летний диагональный Даниил Пивоваренко ("Рио Дуэро Сория", Іспания), который выступал в стране-агрессоре после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Накануне украинский футбольный клуб выбросил из состава игроков, выступавших в россии и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спортивный журналист Андрей Сенькив. Воспитанник харьковского "Локомотива" с 2021 года выступал за молодежную команду новосибирского "Локомотива".

Даниил продолжил играть в рф после начала широкомасштабного вторжения путинских войск в Украину. В марте 2022 года его команда выиграла "бронзу" в Молодежной лиге россии-2022. Украинский спортсмен, которому на тот момент исполнилось 18 лет, охотно позировал на церемонии вручения наград на фоне российской символики и в окружении российских чиновников.

Даниил Пивоваренко празднует бронзу в рф

Даниил Пивоваренко празднует бронзу в рф

Сенькив отмечает, что некоторые нынешние или бывшие игроки сборной Украины по волейболу выступали в рф в первые недели полномасштабного вторжения, однако затем они уезжали из россии и объяснялись за это, однако в случае с Пивоваренко ситуация более запущена. В конце марта волейболист публикует фото из SPA-центра с геолокацией Новосибирска. Один из пользователей написал Даниилу: "Круто, пожалуй, отдыхать на горячих источниках в россии, пока россияне бомбят твой родной город".

Даниил Пивоваренко отдыхал в рф после начала полномасштабного вторжения россии в Украине

"Уже в мае 2022 года Пивоваренко забросил фото из Испании. Новая команда, новый сезон, теперь сборная Украины. Вывода не будет, но меня рвет на куски. Потому что думаю о том, качественный ли SPA в Новосибирске и где бережет свою бронзовую медаль Даниил", — отметил Сенькив.

Напомним, на войне против российских оккупантов под Бахмутом свою жизнь отдал украинский волейболист Станислав Макайда. Там же погиб харьковский воин-волейболист Вячеслав Шахов.