Двойные стандарты в украинском спорте: Беленюк привел в пример футболистов

Нардеп высказался о неоднозначном решении Министерства

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк опубликовал ответ Министерства молодежи и спорта Украины на его запрос по поводу участия сборной Украины по футболу в отборе Евро-2024, несмотря на участие в квалификации команды Беларуси. Ранее украинский власти запретили отправлять делегации на соревнования с участием представителей стран-агрессоров.

Соответствующий ответ Министерства Беленюк опубликовал на своем telegram-канале. Борец-нардеп отметил, что в украинском спорте присутствуют двойные стандарты, ведь то, что разрешено футболистам, не разрешено представителям других видов спорта.

"Получил ответ Минмолодежьспорта на мое обращение об особых условиях допуска участия Национальной сборной по футболу в отборе на Чемпионат Европы-2024, к которому допущены спортсмены РБ.

У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что Национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024 и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив брать участие в соревнованиях, в нарушение своего же приказа (интересно, что, судя по тексту письма, это был уже второй ответ, могу лишь предположить, что в первом ответе был отказ).

Также Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд, скорее всего, зная, что этого не будет.

Это и есть яркий пример двойных стандартов", – написал Беленюк.

Ответ Министерства молодежи и спорта Украины на обращение Жана Беленюка по поводу участия футбольной сборной Украины в отборе на Евро

Напомним, сборная Украины по дзюдо отказалась ехать на чемпионат мира по дзюдо из-за участия в турнире представителей стран-агрессоров. Из-за запрета властей в соревнованиях на ЧМ не поехали даже те украинцы, в весовых категориях которых не выступают ни россиян, ни белорусов. К слову, на ЧМ-2023 по дзюдо организаторы выгнали болельщиков с георгиевскими лентами.