Футбольная неделя в Украине началась с громкого скандала

Главный тренер ФК "Александрия" и сборной Украины Руслан Ротань вспылил во время матча перенесенного первого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" – "Александрия" (1:1).

Наставник не сдержал эмоций после того, как рефери Ярослав Козык назначил спорное пенальти. Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital на своем YouTube-канале.

По информации источника, Ротань послал арбитра в прямом эфире. Это произошло после того, как Козык принял решение о назначении 11-метрового в ворота "Александрии" после спорного фола Даниила Скорко на Александре Назаренко.

Ротань сказал арбитру: "Иди н***й". Кроме того, тренер вступил в перепалку с тренерами "Днепра-1". По итогам инцидента Ротань, а также представитель днепрян Вадим Комардин увидели перед собой красный свет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Арбитр Козык удалил Ротаня

В итоге встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Днепр-1" потерял шанс догнать "Шахтер" по очкам в турнирной таблице УПЛ. Тем не менее днепровская команда все еще претендует на титул чемпиона лиги.

Видеообзор матча "Днепр-1" - "Александрия"

Напомним, по данным СМИ, работу VAR на матчах "Днепра-1" будет оплачивать УАФ, а "Шахтер" будет платить за систему сам. К слову, Горняки решили купить две машины VAR.