Новый скандал в украинском футболе: команду УПЛ пытаются подкупить

На кону победы в УПЛ стоят десятки миллионов евро

Футболистам "Миная" перед матчем 26-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" предлагают деньги за проигрыш.

Об этом заявил главный тренер "Миная" Владимир Шаран в комментарии для клубной пресс-службы в Facebook. Наставник отметил, что подобное происходит во второй раз за последние недели. Накануне игрокам закарпатской команды неизвестные предлагали деньги за слив матча с "Шахтером" (0:1).

"Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были в преддверии матча против "Шахтера", а теперь перед "Днепром-1". Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем, кто они, но такие реалии современного футбола", — сказал Шаран.

Владимир Шаран рассказал, что его игрокам предлагают слить матч с Днепром-1

Напомним, матч "Минай" – "Днепр-1" пройдет на домашнем стадионе закарпатцев 15 мая, начало в 13.00. На игре не будет работать VAR. Отметим, "Днепр-1" и "Шахтер" борются за победу в УПЛ. При определенных раскладах победитель ЧУ напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов, где заработает как минимум десятки миллионов евро.

Отметим, игра "Шахтер" — "Минай" завершилась большим скандалом из-за того, что рефери не засчитал "чистый" гол гостей в ворота Горняков.

Ранее представитель "Днепра-1" обвинил "Шахтер" во взяточничестве.