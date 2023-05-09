"Старался его копировать": Шевченко заставил звезду мирового футбола полюбить "Милан"

По его мнению, украинец — один из лучших нападающих

Именитый футболист "Милана" Оливье Жиру, который принес победу над "Наполи" в четвертьфинальной дуэли с "Наполи", заявил о том, что легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко заставил его полюбить свой нынешний клуб.

В этом он признался в интервью сайту УЕФА. По его словам, он начал следить за итальянским клубом в юности, в конце 1990-х годов.

"Полюбить "Милан" меня заставил один игрок — Андрей Шевченко. Я старался копировать его на тренировках. Даже манеру его бега. Его грацию", — отметил Жиру.

Лучшие фрагменты игры Шевченко за "Милан"

По мнению чемпиона мира в составе сборной Франции, украинец был одним из лучших нападающих и умел все.

"Мог забить и правой, и левой, и головой. При этом он был достаточно быстрым", — резюмировал Жиру.

Сообщалось, что Шевченко довел главного тренера сборной россии до потери сознания.

Ранее появилась информация, что УЕФА якобы не возражает, если Шевченко станет новым президентом Украинской Ассоциации футбола (УАФ).