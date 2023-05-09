"Намагався його копіювати": Шевченко змусив зірку світового футболу полюбити "Мілан"

На його думку, українець — один із найкращих нападників

Іменитий футболіст "Мілана" Олів’є Жиру, який приніс перемогу над "Наполі" в чвертьфінальній дуелі з "Наполі", заявив, що легендарний український нападник Андрій Шевченко змусив його полюбити свій нинішній клуб.

В цьому він зізнався в інтерв’ю сайту УЄФА. За його словами, він почав стежити за італійським клубом в юності, наприкінці 1990-х років.

"Полюбити "Мілан" мене змусив один гравець — Андрій Шевченко. Я намагався копіювати його на тренуваннях. Навіть манеру його бігу. Його грацію", — зазначив Жиру.

Найкращі фрагменти гри Шевченка за "Мілан"

На думку чемпіона світу в складі збірної Франції, українець був одним із кращих нападників і вмів усе.

"Міг забити і правою, і лівою, і головою. При цьому він був досить швидким", — резюмував Жиру.

Повідомлялося, що Шевченко довів головного тренера збірної росії до непритомності.

Раніше з’явилася інформація, що УЄФА нібито не заперечує, якщо Шевченко стане новим президентом Української Асоціації футболу (УАФ).