"Мілан" — "Інтер": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у Мілані

У середу, 10 травня, у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться дербі Мілана. Напередодні суперкомп’ютер назвав фаворита 1/2 фіналу ЛЧ.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Інтер", який пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь відбудеться 16 травня.

Обидві команди після відносного провалу в Серії А ведуть запеклу боротьбу за потрапляння у топ-4, яке дає право на пряму путівку у ЛЧ сезону 2023/24. Вихід у фінал ЛЧ, не кажучи про перемогу, стане грандіозним успіхом і для Россонері, і для Нерадзурі, і для всього італійського футболу. До речі, останнім італійським клубом, який перемагав у головному єврокубку, був саме "Інтер".

Напередодні обидві команди здолали римські гранди. "Інтер" впорався з "Ромою" (2:0), а "Мілан" — з "Лаціо" (2:0).

Відеоогляд матчу "Рома" — "Інтер"

Відеоогляд матчу "Мілан" — "Лаціо"

Додамо, що Нерадзуррі наприкінці травня зіграють у фіналі Кубка Італії проти "Фіорентини".

Гру "Мілан" — "Інтер" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Напередодні букмекери оцінили шанси команд.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Інтер" без проблем пройшов португальську "Бенфіку", а "Мілан" вибив із турніру італійський "Наполі".