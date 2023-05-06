"Мілан" – "Інтер": букмекери здивували прогнозом на півфінал Ліги чемпіонів

Фахівці не вірять у Россонері

У середу, 10 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА відбудеться італійське дербі. Напередодні став відомий володар Скудетто. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Інтер".

Аналітики віддають перевагу "Інтеру" не лише в цьому протистоянні, а й у "гостьовому" поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

На думку фахівців, Нерадзуррі є невеликими фаворитами першого матчу. На успіх номінальних гостей можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,52. Водночас шанси на тріумф "господарів" та нічию менш ймовірні – коефіцієнти 3,10 та 3,25 відповідно. Favbet оцінює ймовірність перемоги "Інтера" у першій грі у 39%, а "Мілана" — у 31%.

Додамо, що шанси на вихід у фінал значно вищі у "Інтера" — коефіцієнт 1,70 проти 2,26 за "Мілан".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Мілан" — "Інтер"

Favbet: (перемога "Мілана" 3,10 — нічия 3,25 — перемога "Інтера" 2,52)

William Hill: (3,00 — 3,20 — 2,40)

Bwin: (2,90 — 3,10 — 2,55)

Гра пройде у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". До речі, цей матч буде показано в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Інтер" впорався з "Бенфікою", а "Мілан" виявився сильнішим за "Наполі".