Вперше з часів Марадони: "Наполі" виграв Серію А (відео)

Клуб із Неаполя втретє виграв Серію А

У четвер, 4 травня, "Удінезе" в рамках матчу 33-го туру Серії А сезону 2022/23 приймав "Наполі", який поступився "Мілану" місцем у півфіналі Ліги чемпіонів. За підсумками зустрічі неаполітанський клуб виграв Серію А!

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1, передає "Телеграф". Таким чином, "Наполі" став недосяжним для конкурентів по турнірній таблиці. Клуб із Неаполя втретє в історії виграв чемпіонат Італії.

Цікаво, що "Удінезе" дав бій новоспеченим чемпіонам. Лише у другому таймі форвард гостей Віктор Осімхен забив гол, який не лише врятував "Наполі" від поразки, а й приніс команді перше за 33 роки Скудетто. За господарів голом відзначився Санді Ловрич.

Відеоогляд матчу "Удінезе" — "Наполі"

До цього неаполітанці вигравали Серію А у сезонах 1986/87 та 1989/90, коли за команду грав легендарний Дієго Марадона.

Тисячі вболівальників вийшли на вулиці Неаполя, щоб відсвяткувати чемпіонство. Окрім того, святкові заходи відбулися і на домашній арені команди.

Раніше повідомлялося, що у Лізі чемпіонів відбудеться італійський півфінал. Перший матч "Мілан" — "Інтер" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. В іншому поєдинку 1/2 фіналу ЛЧ зустрінуться головні фаворити на перемогу.