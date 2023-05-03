"Мілан" — "Інтер": де і коли дивитись італійське дербі у півфіналі Ліги чемпіонів

Перша гра буде "домашньою" для "Мілана"

У середу, 10 травня, у рамках дербі Мілана відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Напередодні суперкомп’ютер назвав переможця головного єврокубку. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Інтер".

У прямому ефірі в Україні перший матч 1/2 фіналу ЛЧ покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Півфінальна гра "Мілан" — "Інтер" пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні голи, а також хайлайти поєдинку. Матч-відповідь пройде там же 16 травня.

Востаннє команди зустрічалися між собою 5 лютого в рамках матчу 21 туру Серії А. Тоді "Інтер" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ Нерадзуррі пройшли "Бенфіку", а Россонері впоралися з "Наполі". У попередньому раунді плей-офф "Інтер" вибив із головного єврокубку португальський "Порту". "Мілан", у свою чергу, без проблем розправився з англійським "Тоттенгемом".