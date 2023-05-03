"Милан" - "Интер": где и когда смотреть итальянское дерби в полуфинале Лиги чемпионов

Первая игра будет "домашней" для "Милана"

В среду, 10 мая, в рамках дерби Милана состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне суперкомпьютер назвал победителя главного еврокубка. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Интер".

В прямом эфире в Украине первый матч 1/2 финала ЛЧ покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Полуфинальная игра "Милан" — "Интер" пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны голы, а также хайлайты поединка. Ответный матч пройдет там же 16 мая.

В последний раз команды встречались между собой 5 февраля в рамках матча 21-го тура Серии А. Тогда "Интер" добыл минимальную победу со счетом 1:0.

Напомним, в 1/4 финала ЛЧ Нерадзурри прошли "Бенфику", а Россонери справились с "Наполи". В предыдущем раунде плей-офф "Интер" выбил из главного еврокубка португальский "Порту". "Милан", в свою очередь, без проблем расправился с английским "Тоттенхэмом".