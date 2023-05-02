Хто виграє Лігу чемпіонів? Суперкомп’ютер передбачив переможця

Машина погоджується з букмекерами

Суперкомп’ютер компанії Five Thirty Eight дав прогноз на те, що Лігу чемпіонів цього сезону виграє "Манчестер Сіті", який друге поспіль зіграє в півфіналі з "Реалом".

Про це повідомляє сайт компанії. Згідно з прогнозом, шанси на завоювання англійським клубом трофея оцінюються в 48 відсотків.

Після "Манчестер Сіті" найвірогіднішим переможцем Ліги чемпіонів із 26 відсотками називається його суперник у півфіналі турніру — "Реал".

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Найменше шансів на підсумковий успіх суперкомп’ютер бачить в учасників іншої півфінальної пари. "Інтер" отримав 15 відсотків, "Мілан" — 11 відсотків.

Таким чином, найбільш ймовірними суперниками по фіналу машина бачить "Манчестер Сіті" з ймовірністю виходу туди в 65 відсотків та "Інтер", попадання якого у вирішальний поєдинок оцінюється в 55 відсотків.

Примітно, що загалом прогнози букмекерів ідентичні. Авторитетна контора William Hill дає наступні коефіцієнти на перемогу команд у турнірі: "Манчестер Сіті" — 1,7, "Реала" — 4,5, "Інтер" — 7, "Мілан" — 9.

Нагадаємо, що "Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів пройшов "Челсі" українського півзахисника Михайла Мудрика та вийшов на "Манчестер Сіті".

"Інтер" пробився до півфіналу після перемоги над "Бенфікою", тоді як "Мілан" на попередній стадії взяв гору в протистоянні з "Наполі".