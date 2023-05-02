Циганков асистом добив "Севілью" (відео)

Українець відзначився результативною дією у матчі

У понеділок, 1 травня, "Жирона", за яку виступає вінгер збірної України Віктор Циганков, оформила сенсаційну перемогу над "Севільєю", яка дійшла до півфіналу Ліги Європи.

Гра, що проходила у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан", завершилася переконливою перемогою гостей із рахунком 2:0. Про це повідомляє пресслужба "Жирони" у Twitter.

У другому таймі при рахунку 0:1 Циганков отримав м’яч на розі воротарського майданчика. Українець замість удару вирішив віддати пас на Валентина Кастельяноса, який із більш вигідної позиції вразив ціль. Перший гол у матчі на рахунку Хуанпе.

Відео асиста Циганкова у матчі "Севілья" — "Жирона":

Повний відеоогляд матчу "Севілья" — "Жирона":

Ця перемога дозволила "Жироні" піднятися на 8-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, "Севілья" (41 очко) — 11-а.

Раніше повідомлялося, що Циганков взяв участь в історичному розгромі "Реала". "Жирона" забила Вершковим 4 м’ячі, причому всі голи оформив на свій рахунок Кастельянос. Нагадаємо, сам Віктор став автором історичного досягнення.