Цыганков ассистом добил "Севилью" (видео)

Украинец отметился результативным действием в матче

В понедельник, 1 мая, "Жирона", за которую выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков, оформила сенсационную победу над "Севильей", которая дошла до полуфинала Лиги Европы.

Игра, проходившая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась убедительной победой гостей со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба "Жироны" в Twitter.

Во втором тайме при счете 0:1 Цыганков получил мяч на углу вратарской. Украинец вместо удара решил отдать пас на Валентина Кастельяноса, который из более выгодной позиции поразил цель. Первый гол в матче на счету Хуанпе.

Видео ассиста Цыганкова в матче "Севилья" — "Жирона":

Полный видеообзор матча "Севилья" — "Жирона":

Эта победа позволила "Жироне" подняться на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Севилья" (41 очко) — 11-я.

Ранее сообщалось, что Цыганков поучаствовал в историческом разгроме "Реала". "Жирона" забила Сливочным 4 мяча, причем все голы оформил на свой счет Кастельянос. Напомним, сам Виктор стал автором исторического достижения.