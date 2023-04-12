Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Первые матчи пройдут 13 апреля, а ответные — 20 апреля

В четверг, 13 апреля, в Лиге Европы УЕФА пройдут первые четвертьфинальные поединки. Обидчик "Шахтера" "Фейеноорд" попытается пройти "Рому" Жозе Моуринью.

Все матчи Лиги Европы в прямом эфире в Украине покажет megogo и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора. В центральном поединке этой стадии плей-офф встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Севилья", которая выиграла больше всех трофеев ЛЕ. Кроме того, обещает быть интересной дуэль "Ювентуса" и "Спортинга".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала ЛЕ

Первые матчи, 13 апреля

19:45 "Фейеноорд" — "Рома"

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

22:00 "Ювентус" — "Спортинг"

22:00 "Байер" — "Юнион"

Ответные игры, 20 апреля

22:00 "Севилья" — "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Спортинг" — "Ювентус"

22:00 "Юнион" — "Байер"

22:00 "Рома" — "Фейеноорд"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

"Ювентус"/"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"

"Фейеноорд"/"Рома" — "Байер"/"Юнион"

Ранее сообщалось, что "Ман Юнайтед" прошел "Барселону" в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы потерпел сокрушительное поражение от "Фейеноорда" со счетом 1:7.