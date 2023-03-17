Моуринью попытается пройти обидчика "Шахтера" в Лиге Европы: результаты жеребьевки

"Фейеноорду" досталась "Рома" Жозе Моуринью

В пятницу, 17 марта, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Накануне из турнира вылетела последняя украинская команда — донецкий "Шахтер", который умудрился в ответной игре пропустить от "Фейеноорда" семь голов.

По итогам церемонии жеребьевки было сформировано четыре пары в 1/4 финала, а также потенциальные пары в 1/2 финала ЛЕ. Об этом сообщает пресс-служба Лиги Европы в Twitter.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала ЛЕ была слепой, то есть посева не было, и команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.

Участники 1/4 финала ЛЕ:

"Байер" (Германия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Италия)

"Севилья" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Ювентус" (Италия)

"Юнион" (Бельгия)

Добавим, что четвертьфинальные матчи ЛЕ состоятся 13 и 20 апреля, а полуфинальные — 11 и 18 мая.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

"Ювентус" — "Спортинг"

"Байер" — "Юнион"

"Фейеноорд" — "Рома"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

"Ювентус"/"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"

"Фейеноорд"/"Рома" — "Байер"/"Юнион"

Ранее сообщалось, что "Арсенал" Александра Зинченко умудрился вылететь из Лиги Европы, пропустив курьезный гол с центра поля. К слову, вылет "Шахтера" из турнира больно скажется на футбольной Украине.