Моуринью попытается пройти обидчика "Шахтера" в Лиге Европы: результаты жеребьевки
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"Фейеноорду" досталась "Рома" Жозе Моуринью
В пятницу, 17 марта, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Накануне из турнира вылетела последняя украинская команда — донецкий "Шахтер", который умудрился в ответной игре пропустить от "Фейеноорда" семь голов.
По итогам церемонии жеребьевки было сформировано четыре пары в 1/4 финала, а также потенциальные пары в 1/2 финала ЛЕ. Об этом сообщает пресс-служба Лиги Европы в Twitter.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала ЛЕ была слепой, то есть посева не было, и команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.
Участники 1/4 финала ЛЕ:
- "Байер" (Германия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Рома" (Италия)
- "Севилья" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Ювентус" (Италия)
- "Юнион" (Бельгия)
Добавим, что четвертьфинальные матчи ЛЕ состоятся 13 и 20 апреля, а полуфинальные — 11 и 18 мая.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" — "Севилья"
"Ювентус" — "Спортинг"
"Байер" — "Юнион"
"Фейеноорд" — "Рома"
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
"Ювентус"/"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"
"Фейеноорд"/"Рома" — "Байер"/"Юнион"
Ранее сообщалось, что "Арсенал" Александра Зинченко умудрился вылететь из Лиги Европы, пропустив курьезный гол с центра поля. К слову, вылет "Шахтера" из турнира больно скажется на футбольной Украине.