Ліга Європи: розклад та результати матчів 1/4 фіналу
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Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі у відповідь — 20 квітня.
У четвер, 13 квітня, у Лізі Європи УЄФА відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки. Кривдник "Шахтаря" "Феєнорд" спробує пройти "Рому" Жозе Моурінью.
Усі матчі Ліги Європи у прямому ефірі в Україні покаже megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. У центральному поєдинку цієї стадії плей-офф зустрінуться "Манчестер Юнайтед" та "Севілья", яка виграла найбільше трофеїв ЛЄ. Крім того, обіцяє бути цікавою дуель "Ювентуса" та "Спортінга".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 1/4 фіналу ЛЄ
Перші матчі, 13 квітня
- 19:45 "Феєнорд" — "Рома"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Севілья"
- 22:00 "Ювентус" — "Спортінг"
- 22:00 "Баєр" — "Юніон"
Ігри-відповіді, 20 квітня
- 22:00 "Севілья" — "Манчестер Юнайтед"
- 22:00 "Спортінг" — "Ювентус"
- 22:00 "Юніон" — "Баєр"
- 22:00 "Рома" — "Феєнорд"
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи
- "Ювентус"/"Спортінг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"
- "Феєнорд"/"Рома" — "Баєр"/"Юніон"
Раніше повідомлялося, що "Ман Юнайтед" пройшов "Барселону" у 1/8 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, "Шахтар" у 1/8 фіналу Ліги Європи зазнав нищівної поразки від "Феєнорда" з рахунком 1:7.