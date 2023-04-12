Ліга Європи: розклад та результати матчів 1/4 фіналу

Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі у відповідь — 20 квітня.

У четвер, 13 квітня, у Лізі Європи УЄФА відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки. Кривдник "Шахтаря" "Феєнорд" спробує пройти "Рому" Жозе Моурінью.

Усі матчі Ліги Європи у прямому ефірі в Україні покаже megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. У центральному поєдинку цієї стадії плей-офф зустрінуться "Манчестер Юнайтед" та "Севілья", яка виграла найбільше трофеїв ЛЄ. Крім того, обіцяє бути цікавою дуель "Ювентуса" та "Спортінга".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1/4 фіналу ЛЄ

Перші матчі, 13 квітня

19:45 "Феєнорд" — "Рома"

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Севілья"

22:00 "Ювентус" — "Спортінг"

22:00 "Баєр" — "Юніон"

Ігри-відповіді, 20 квітня

22:00 "Севілья" — "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Спортінг" — "Ювентус"

22:00 "Юніон" — "Баєр"

22:00 "Рома" — "Феєнорд"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

"Ювентус"/"Спортінг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"

"Феєнорд"/"Рома" — "Баєр"/"Юніон"

Раніше повідомлялося, що "Ман Юнайтед" пройшов "Барселону" у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, "Шахтар" у 1/8 фіналу Ліги Європи зазнав нищівної поразки від "Феєнорда" з рахунком 1:7.