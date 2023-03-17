Моурінью спробує пройти кривдника "Шахтаря" у Лізі Європи: результати жеребкування

"Феєнорду" дісталася "Рома" Жозе Моурінью

У п’ятницю, 17 березня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Напередодні з турніру вилетіла остання українська команда — донецький "Шахтар", який примудрився пропустити від "Феєнорда" сім голів.

За підсумками церемонії жеребкування було сформовано чотири пари у 1/4 фіналу, а також потенційні пари у 1/2 фіналу ЛЄ. Про це повідомляє пресслужба Ліги Європи у Twitter.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ було сліпим, тобто посіву не було, і команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною.

Учасники 1/4 фіналу ЛЄ:

"Баєр" (Німеччина)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Рома" (Італія)

"Севілья" (Іспанія)

"Спортінг" (Португалія)

"Феєнорд" (Нідерланди)

"Ювентус" (Італія)

"Юніон" (Бельгія)

Додамо, що чвертьфінальні матчі ЛЄ відбудуться 13 та 20 квітня, а півфінальні – 11 та 18 травня.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

"Манчестер Юнайтед" — "Севілья"

"Ювентус" — "Спортінг"

"Баєр" — "Юніон"

"Феєнорд" — "Рома"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

"Ювентус"/"Спортінг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"

"Феєнорд"/"Рома" — "Баєр"/"Юніон"

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" Олександра Зінченка примудрився вилетіти з Ліги Європи, пропустивши курйозний гол із центру поля. До речі, виліт "Шахтаря" з турніру дуже позначиться на футбольній Україні.