Моурінью спробує пройти кривдника "Шахтаря" у Лізі Європи: результати жеребкування
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"Феєнорду" дісталася "Рома" Жозе Моурінью
У п’ятницю, 17 березня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Напередодні з турніру вилетіла остання українська команда — донецький "Шахтар", який примудрився пропустити від "Феєнорда" сім голів.
За підсумками церемонії жеребкування було сформовано чотири пари у 1/4 фіналу, а також потенційні пари у 1/2 фіналу ЛЄ. Про це повідомляє пресслужба Ліги Європи у Twitter.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ було сліпим, тобто посіву не було, і команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною.
Учасники 1/4 фіналу ЛЄ:
- "Баєр" (Німеччина)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Рома" (Італія)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Феєнорд" (Нідерланди)
- "Ювентус" (Італія)
- "Юніон" (Бельгія)
Додамо, що чвертьфінальні матчі ЛЄ відбудуться 13 та 20 квітня, а півфінальні – 11 та 18 травня.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
"Манчестер Юнайтед" — "Севілья"
"Ювентус" — "Спортінг"
"Баєр" — "Юніон"
"Феєнорд" — "Рома"
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи
"Ювентус"/"Спортінг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"
"Феєнорд"/"Рома" — "Баєр"/"Юніон"
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" Олександра Зінченка примудрився вилетіти з Ліги Європи, пропустивши курйозний гол із центру поля. До речі, виліт "Шахтаря" з турніру дуже позначиться на футбольній Україні.